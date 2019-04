Ônibus pega fogo e deixa pelo menos 16 mortos em Lima

LIMA - Pelo menos 16 pessoas morreram e outras sete ficaram feridas quando um ônibus, de forma repentina, pegou fogo no domingo, 31, na capital do Peru, Lima. O incêndio aconteceu por volta das 19h30 no horário local (21h30 de Brasília) em um coletivo da empresa Sajy Bus que estava na estação rodoviária e se preparava para cobrir a rota entre Lima e Chiclayo, no norte do país.

Quando estava próximo de deixar o local, o ônibus começou a pegar fogo na parte traseira, onde fica o motor, e rapidamente as chamas tomaram todo o veículo, segundo versão de testemunhas.

A maioria das vítimas morreu no primeiro andar do ônibus ao tentar escapar do incêndio. Apenas alguns passageiros conseguiram fugir pelas janelas laterais. O segundo andar do veículo ficou completamente destruído.

O fogo já foi controlado pelos bombeiros, que transferiram oito caminhões até a terminal de ônibus de Fiori, uma estação rodoviária informal que funciona em frente ao Terminal Norte, no distrito de San Martín de Porres. Os feridos foram transferidos para a clínica Cayetano Heredia, que fica perto o local da tragédia.

"Os corpos estão carbonizados. Esperemos que as investigações possam determinar a causa deste lamentável incêndio", comentou Mario Casaretto, chefe do Corpo de Bombeiros.

As autoridades ainda não conseguiram encontrar o motorista do ônibus, cuja porta da cabine foi encontrada aberta.