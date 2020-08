Operação policial em boate deixa ao menos 13 mortos no Peru

LIMA - Pelo menos 13 pessoas morreram sufocadas em uma boate em Lima, no Peru, na noite deste sábado, 22, durante uma operação policial que aconteceu antes do início do toque de recolher de domingo que acontece devido à pandemia de coronavírus, informou a polícia.

Os fatos ocorreram quando a polícia invadiu uma boate onde 120 pessoas participaram de uma festa convocada pelas redes sociais, violando a regra que proíbe reuniões de grupos no Peru por conta do estado de emergência sanitária provocado pela pandemia do coronavírus.

#Peru Al menos 13 muertos por asfixia en operativo policial en discoteca en #Lima Los hechos sucedieron cuando la Policía allanó el lugar donde 120 personas participaban en una fiesta convocada a través de RRSS violando la norma que prohíben reuniones grupales en el país.#23Ago pic.twitter.com/PFYbzk96st — CHRISTIAN VERON (@ChristianVeron) August 23, 2020

"Diante da intervenção policial, que não utilizou nenhum tipo de arma ou gás lacrimogêneo, os participantes da festa tentaram escapar pela única porta de entrada, atropelando-se e ficando presos entre a porta e uma escada local", disse o ministério Interior em uma declaração.

Entre as treze pessoas falecidas, onze são homens e duas, mulheres. Três outras pessoas ficaram feridas, além de três policiais que tentaram ajudar as pessoas presas. A idade das vítimas varia entre 20 e 30 anos. Cerca de 23 pessoas foram detidas na Diretoria de Investigação Criminal de Los Olivos, um bairro populoso ao norte de Lima.

O toque de recolher noturno aplica-se em todo o Peru das 22h de sábado às 04h de segunda-feira (hora local), incluindo todo o dia de domingo. O governo proibiu reuniões sociais para conter a disseminação do coronavírus, que já deixou 27.453 mortos e mais de 585.000 casos confirmados desde o primeiro contágio em março no país.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru é o terceiro país da América Latina em mortes por pandemia, depois do Brasil e do México, e o segundo em infecções, atrás apenas do Brasil. /AFP