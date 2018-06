Oposição da Venezuela diz que diálogo com governo está 'em crise' A oposição venezuelana declarou nesta quarta-feira que o diálogo com o governo socialista do presidente Nicolás Maduro está "em crise" depois da repressão a manifestações estudantis e o descumprimento das suas exigências para pôr fim à maior onda de protestos em uma década no país produtor de petróleo.