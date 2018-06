Opositores de Maduro prometem que protestos ganharão força na Venezuela Opositores do governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeram nesta sexta-feira que as manifestações vão ganhar força, um dia depois que militares expulsaram 247 jovens que acampavam nas ruas e praças de Caracas, numa ação que terminou com a morte de um policial baleado durante enfrentamentos com manifestantes.