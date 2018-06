Panamá anuncia retomada de relações consulares com Venezuela O Panamá anunciou nesta segunda-feira a sua decisão de restabelecer as relações consulares com a Venezuela nos próximos dias, mais de dois meses depois que o presidente Nicolás Maduro rompeu relações diplomáticas e econômicas com o país centro-americano ao qual acusou de se intrometer em assuntos internos.