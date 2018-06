Partido de Maduro triunfa em eleição municipal na Venezuela

A primeira disputa eleitoral entre Maduro e a oposição, oito meses após o presidente ter assumido o poder, foi um termômetro do apoio às drásticas medidas econômicas implementadas nas últimas semanas para tentar controlar a constante alta de preços.

"O povo da Venezuela disse ao mundo que a revolução bolivariana continua agora com mais força", disse Maduro a seguidores. "Esta semana vamos aprofundar a ofensiva econômicas para proteger a classe média", acrescentou.

Os candidatos do governo receberam 44,16 por cento do total de votos e ganharam a maioria das prefeituras, com 77 por cento dos municípios apurados.

No entanto, com 40,96 por cento dos votos, a Mesa da Unidade Democrática (MDU), de oposição, ganhou terreno e ficou com as principais cidades do país.

Segundo os resultados preliminares, mas irreversíveis, divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, o governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) ganhou em 196 dos 337 municípios em disputa. A oposição venceu em 53, e ainda faltava a confirmação do resultado em outros 88.

(Por Deisy Buitrago e Patricia Vélez)