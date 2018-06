Pena Nieto assume poder no México; partido inicia nova era

Pouco depois da meia-noite (horário local), no palácio nacional, o presidente Felipe Calderón transferiu formalmente o poder ao seu sucessor, entregando uma bandeira para Pena Nieto e cumprimentando-o.

"Hoje começo a exercer o honroso ofício da Presidência", disse Pena Nieto, que, em seguida, empossou seus ministros.

O Partido Revolucionário Institucional (PRI), de centro, volta ao poder depois de um hiato de 12 anos, e, Pena Nieto, de 46 anos, pretende usar a recente recuperação da economia para estimular um crescimento mais rápido.

Fotogênico e casado com uma atriz famosa, ele também promete restaurar a tranquilidade, depois de mais de 60 mil pessoas terem sido mortas em confrontos entre gangues de traficantes e forças de segurança, durante o mandato de seis anos de seu antecessor conservador.

"Infelizmente, isso é uma coisa que fez ou formou a imagem do México no mundo", disse Pena Nieto durante uma viagem à Europa, em outubro. "É por isso que não há dúvida de que lidar com a ilegalidade de forma mais eficaz é uma prioridade", completou.

Ele disse que está comprometido com a luta contra o crime organizado que dominou a presidência de Calderón, mas também frisou que seu objetivo principal é reduzir a violência.

Tendo ajudado a conduzir uma reforma trabalhista no Congresso, desde a sua vitória eleitoral, Pena Nieto agora quer aprovar a leis que reforcem a base fiscal mexicana e permitam mais investimentos privados na pesada e gigantesca petrolífera estatal Pemex.

Se for bem sucedido, as reformas poderão ajudar a estimular um maior crescimento e criar empregos, diminuindo o fascínio pelo crime organizado.

Como muitas das mais conhecidas instituições mexicanas, a Pemex foi uma criação do PRI, que governou ininterruptamente por 71 anos, até ser derrotado em 2000, quando o partido já havia se tornado sinônimo de clientelismo, corrupção e fraude eleitoral.

(Reportagem de Dave Graham)