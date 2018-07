Peru coordena encontro da Unasul para discutir Paraguai

LIMA - O presidente peruano, Ollanta Humala, está coordenando convocações para os presidentes da América do Sul para um encontro nos próximos dias em Lima para discutir a situação do Paraguai, afirmaram fontes diplomáticas na segunda-feira, 25.

A destituição do presidente paraguaio Fernando Lugo pelo Congresso gerou uma onda de críticas na região, cujos governos a consideraram ilegítima, e por isso isolaram diplomaticamente o novo governo de Federico Franco ao retirar ou chamar para consultas seus embaixadores em Assunção.

Uma das fontes em Lima disse que a chancelaria peruana está fazendo consultas com seus pares da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) em busca de coincidir as agendas dos presidentes, que irão analisar as ações que serão tomadas com o Paraguai. Em todo o caso, os governos do Brasil e do Chile já anunciaram que não adotarão medidas que "afetem o povo paraguaio".

Atualmente, a presidência temporária da Unasul está nas mãos do Paraguai, e o Peru deve assumir o cargo em outubro ou novembro, segundo fontes diplomáticas. "Não há confirmação oficial para o dia do encontro, mas existem as coordenações", afirmou uma das fontes à Reuters.

O ex-ministro de Relações Exteriores do Peru José García Belaúnde disse à agência de notícias estatal que o Peru estaria buscando adiantar a sua posse da presidência temporária da Unasul. "O Paraguai não iria convocar uma reunião para analisar seu caso, assim, isto dizia respeito ao Peru de alguma maneira", disse.