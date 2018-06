Peru detém 28 por ligação suspeita com rebeldes do Sendero Luminoso Forças de segurança do Peru detiveram 28 pessoas acusadas de manter vínculos com o grupo rebelde Sendero Luminoso e financiar "atividades terroristas" com dinheiro proveniente do narcotráfico, entre elas o advogado de um líder insurgente que está preso, disse o governo nesta quinta-feira.