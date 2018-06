Peru prende suspeito de ligação com grupo 'terrorista' internacional

Agentes peruanos de combate ao terrorismo estavam tentando determinar a identidade e nacionalidade do suspeito, e se ele estaria realizando atividades ilegais no país, afirmou o Ministério do Interior em comunicado publicado na noite de terça-feira.

Operações preliminares de inteligência encontraram traços de material explosivo de uso militar onde o homem foi preso, de acordo com comunicado do ministério.

O governo peruano não informou por que o homem é suspeito de ligação com uma organização criminosa internacional. O Ministério do Interior não respondeu de imediato a pedidos por mais informações sobre o caso.

(Reportagem de Mitra Taj)