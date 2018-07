Peru suspende estado de emergência em área de mineração

O governo do presidente Ollanda Humala disse também que irá reabrir na segunda-feira as negociações com os adversários do projeto e descongelará as contas bancárias do governo regional de Cajamarca, num sinal de que pode haver solução para o impasse iniciado há um mês.

Os manifestantes temem que a mina de ouro afete os lagos andinos que abastecem as comunidades. Os protestos levaram a Newmont e sua parceira peruana, a Buenaventura, a suspenderem temporariamente em novembro as obras do que deve ser o maior investimento já feito no setor minerador.

O primeiro-ministro Oscar Valdés adotou uma atitude dura contra os líderes do protesto, congelando os bens do governo local, detendo manifestantes e impondo o estado de emergência para mostrar que não irá tolerar atrasos na criação de novas minas no país, em projetos que totalizam 50 bilhões de dólares.

(Reportagem de Lima Newsroom)