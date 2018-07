Pesquisa aponta ampla vantagem de candidato da oposição no Méxic

A mais recente sondagem feita pelo instituto BGC mostrou Pena Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), com 47 por cento das preferências, seguido de longe por Josefina Vazquez Mota - candidata do Partido da Ação Nacional (PAN), do presidente Felipe Calderón - com 29 por cento.

O esquerdista Andrés Manuel López Obrador , derrotado por uma pequena margem na eleição de 2006, apareceu em terceiro lugar na pesquisa, com 23 por cento. A sondagem foi feita a pedido do jornal mexicano Excelsior.

Uma outra pesquisa com mais de 50 investidores institucionais, feita pelo Citigroup, mostrou que a maioria deles espera que Pena Nieto vença a eleição presidencial de 1º de julho.

A BGC diz ter entrevistado 1,8 mil eleitores entre 23 e 27 de fevereiro e que os resultados têm uma margem de erro de cerca de 2,4 pontos percentuais.