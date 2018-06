Pesquisas antecipam corrida acirrada em eleição presidencial no Panamá

Segundo a pesquisa da consultoria Ipsos, Arias, candidato do partido Cambio Democrático (CD), tem 34,2 por cento das intenções de voto, enquanto que Navarro, do Partido Revolucionário Democrático (PRD), recebe 33,9 por cento.

Em terceiro lugar está o atual vice-presidente, Juan Carlos Varela, candidato de uma aliança entre os partidos Panameñista e Popular, com 29,1 por cento.

Valera rompeu durante a atual gestão com o presidente panamenho, Ricardo Martinelli, um empresário de direita que durante a campanha eleitoral fez uma forte promoção das obras públicas construídas em sua administração.

Outra pesquisa, divulgada pela empresa Quantix Panamá no jornal La Prensa, colocou Arias com 37,5 por cento das intenções de voto, seis pontos percentuais sobre Navarro e a 11 de Varela.

No entanto, advertiu a empresa, a vantagem de Arias em relação ao segundo colocado não é suficientemente ampla para garantir a vitória do governo e que serão os indecisos que definirão os resultados das próximas eleições, que não devem ir a segundo turno.

Esta quinta-feira é o último dia para divulgar pesquisas, segundo a lei eleitoral panamenha.

Cerca de 2,4 milhões de panamenhos inscritos para votar elegerão em 4 de maio o presidente que governará o país de 2014 a 2019, 71 deputados da Assembleia Nacional e 20 para o Parlamento Centro-Americano, entre outros cargos.

Os principais desafios do sucessor de Martinelli serão garantir a continuidade do forte crescimento econômico, reduzir o aumento dos preços e da criminalidade, manter os elevados níveis de investimento público e garantir a conclusão do milionário projeto de expansão do Canal do Panamá.

(Reportagem de Elida Moreno)