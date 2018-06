Piora na economia chilena faz aprovação de Bachelet despencar

Sua taxa de aprovação caiu para 49 por cento em agosto, comparada com 54 por cento um mês antes, revelou o levantamento mensal da consultoria Adimark.

A desaprovação da maneira como seu governo está lidando com a economia subiu de 44 para 53 por cento, superando a aprovação pela primeira vez desde março. As opiniões sobre sua abordagem da questão dos empregos seguiu um padrão semelhante.

A desaceleração no Chile, desencadeada por uma queda nos investimentos em mineração que agora se espalhou para o restante da economia, foi mais acentuada do que muitos previam. O Chile é o maior exportador de cobre do mundo.

O desemprego começou a crescer, o peso mais fraco aumentou os preços ao consumidor e o banco central cortou sua estimativa de crescimento em 2014 pela quarta vez na quarta-feira.

Os resultados da pesquisa irão aumentar a pressão para que o governo reaja. No início desta semana, Bachelet anunciou um pacote de investimentos públicos de 500 milhões de dólares visando reativar a economia, e disse que o governo fará mais pelos exportadores.

(Por Rosalba O´Brien)