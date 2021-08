Polícia da Nicarágua faz operação em sede do jornal 'La Prensa'

MANÁGUA - A sede do periódico La Prensa, localizada em Manágua, capital da Nicarágua, foi alvo de uma operação policial nesta sexta-feira, 13. Segundo nota divulgada pela Polícia Nacional, os diretores do jornal estão sendo investigados por “fraude aduaneira e lavagem de dinheiro”.

A ação ocorreu após o veículo de oposição ao governo Ortega afirmar nesta quinta-feira, 12, que autoridades aduaneiras locais estão retendo o papel necessário para produção do jornal, o que, segundo o periódico, levou à suspensão da edição impressa.

Patrulhas policiais entraram nas instalações do diário por volta do meio-dia. Em redes sociais oficiais do governo, foram publicadas imagens fotografadas durante a operação com o objetivo de mostrar que o jornal tem papel armazenado.

Em uma cerimônia realizada nesta sexta, o presidente Daniel Ortega declarou que autoridades “encontraram quantidades de papel” nos depósitos do periódico e que as acusações feitas pelo diário são uma “calúnia ao Estado”.

Em resposta, a equipe do jornal alegou que o número de bobinas de papel fotografadas não são suficientes para retomar a circulação.

Através das redes sociais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) afirmou que o servidor interno do jornal foi suspenso durante a operação. “O acesso à internet foi cortado e seus trabalhadores ficaram incomunicáveis, afetando gravemente o livre exercício da liberdade de expressão na Nicarágua”, diz a publicação.

Em seguida, a CIDH declarou que condena o que classificou como uma “constante perseguição à imprensa na Nicarágua”. “As pressões diretas ou indiretas destinadas a silenciar o trabalho da imprensa afetam o debate democrático e são incompatíveis com o direito à liberdade de expressão”, concluiu.

O jornal La Prensa existe há 95 anos e é o único veículo impresso de circulação nacional no país. Essa é a segunda vez que o periódico tem a edição impressa interrompida por falta de matéria-prima. Segundo o diário, os problemas com retenção de papel ocorrem há pelo menos três anos.

Em 2019, o antigo jornal Nuevo Diario finalizou as operações após denunciar um bloqueio à importação do insumo por parte da alfândega nicaraguense. Atualmente, o diário La Prensa é o único no país com posição contrária ao governo de Ortega. / AFP