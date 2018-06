Polícia resgata 165 imigrantes sequestrados em Estado mexicano na fronteira

Os imigrantes, a maioria de Cuba, Honduras e El Salvador, disseram ter sido espancados e em alguns casos sexualmente abusados, informou o governo estadual de Tamaulipas em um comunicado.

Algumas das vítimas, que ficaram em cativeiro por três semanas ou mais, relataram ver os sequestradores matarem um casal e seus filhos, acrescentou o governo. A polícia deteve três homens pelos supostos crimes.

Tamaulipas, no nordeste mexicano, é um campo de batalha entre o cartel do Golfo e os Zetas, seus rivais ultraviolentos, envolvidos no transporte ilegal de imigrantes, embora não tenha ficado claro se os três homens detidos estão associados com algum dos grupos.

Os imigrantes pegos pelos Zetas que se recusam a contrabandear drogas ou trabalhar para a gangue podem pagar com as suas vidas. Os Zetas são acusados pelas mortes de centenas de imigrantes encontrados em valas coletivas em Tamaulipas em 2010 e 2011.

(Reportagem de Lizbeth Diaz)