Prefeito mexicano foragido acusado do desaparecimento de estudantes é capturado

A polícia do México capturou um ex-prefeito foragido, que o governo acusa de ter ordenado o desaparecimento de 43 estudantes que professores temem ter sido assassinados em setembro, e sua esposa, declararam autoridades nesta terça-feira.

Os alunos foram sequestrados por policiais mancomunados com um cartel de drogas local na cidade de Iguala, no sudoeste do país, depois de conflitos na localidade em 26 de setembro, desencadeando uma enorme busca e constrangendo o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

José Ramón Salinas, porta-voz da polícia federal, disse em seu Twitter que José Luis Abarca, prefeito de Iguala na ocasião, e sua esposa, Maria de los Ángeles Pineda, foram capturados na Cidade do México.

Separadamente, um funcionário do governo declarou que mais informações serão divulgadas sobre a prisão ainda nesta terça-feira.

O governo ainda procura os estudantes, cujo sumiço chocou a nação e minou as afirmações de Peña Nieto de que o México se tornou mais seguro em seu mandato.

(Por Dave Graham)