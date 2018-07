Presidente argentina deve reeleger-se com folga no domingo

Política de centro-esquerda que vem aumentando o papel do Estado na economia, Cristina se recuperou de um índice de popularidade baixo e dos protestos de agricultores e eleitores da classe média no início de seu primeiro mandato. As pesquisas mostram que ela pode receber mais de 50 por cento dos votos no domingo.

A Argentina tem uma das economias em mais rápida expansão no mundo e, apesar da inflação alta e outros sinais de problemas, Cristina desfruta de vantagem enorme sobre seus adversários divididos.

Mas a queda dos preços internacionais da soja, o maior produto de exportação argentino, e a desaceleração no Brasil estão levando a dúvidas quanto à sustentabilidade de sua política de grandes gastos e alto crescimento.

Estimada pelos economistas em quase 25 por cento, a inflação vem prejudicando as famílias pobres e elevando os custos da mão-de-obra, levando a previsões de problemas para o país no provável segundo mandato de quatro anos de Cristina.

Mas, com o desemprego no nível mais baixo dos últimos 20 anos e os argentinos de classe média ainda consumindo muito, poucos pensam que a presidente estará com pressa de mudar de rumo. Se ela reconquistar o controle sobre o Congresso, como se prevê, sairá ainda mais fortalecida.

Os detratores da presidente dizem que as política antagônicas e as relações difíceis com as grandes empresas e o FMI ameaçam colocar a Argentina na lista negra definitiva dos investidores.

INVESTIDORES INSATISFEITOS

Cristina estarreceu os mercados financeiros em 2008 ao nacionalizar as aposentadorias privadas. O banco central é comandado por um aliado estreito dela, e as empresas são forçadas, como questão de praxe, a fechar acordos de controle de preços e outros para aumentar suas exportações.

Muitos argentinos, porém, que culpam a política de livre mercado por alimentar o derretimento da economia em 2001/02, veem com bons olhos a disposição da presidente em contrariar a ortodoxia.

As memórias da crise ainda estão fortes na cabeça de muitos eleitores, e Cristina, 58 anos, muitas vezes contrasta os gastos com o bem-estar social, e a abertura de fábricas com a débâcle que empobreceu milhões de argentinos e culminou no maior calote de dívida soberana da história.

Cristina atribui o renascimento industrial do país e seu boom de consumo às medidas iniciadas em 2003 por seu falecido marido e predecessor na presidência, Nestor Kirchner.

A morte dele de ataque cardíaco, um ano atrás, suscitou uma enorme manifestação de simpatia pública. E ajudou Cristina Fernández a dissipar as críticas segundo as quais Kirchner estaria comandando a presidência dela desde os bastidores.

As pesquisas de opinião atribuem a ela uma vantagem de 40 pontos sobre seu rival mais próximo, o governador socialista Hermes Binner, que avançou um pouco desde uma eleição primária em agosto que preparou o terreno para a eleição deste domingo.

Cristina recebeu 50 por cento dos votos na primária, que foi concretamente um ensaio da eleição, porque todos os candidatos tiveram que participar e nenhum deles enfrentou concorrentes de seus próprios partidos.

Para vencer no domingo sem que seja preciso um segundo turno, ela precisa receber 45 por cento dos votos ou apenas 40 por cento, desde que tenha vantagem de pelo menos dez pontos porcentuais sobre o segundo colocado.

Ela espera também reconquistar o controle do Congresso, que perdeu em 2009, quando os eleitores a castigaram pela revolta agrícola e a desaceleração econômica.

"O partido governista pode se tornar o maior bloco na Câmara", disse Mariel Fornoni, da consultoria Management & Fit. "Mesmo que não o consiga, poderá controlar a Câmara com seus aliados."

(Reportagem adicional de Alejandro Lifschitz)