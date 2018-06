Presidente argentina recebe alta de hospital após passar 7 dias internada

A presidente argentina, Cristina Kirchner, recebeu alta hospitalar neste domingo depois de ficar internada por uma semana em um centro médico de Buenos Aires para tratar de uma infecção, informou o governo por meio de um comunicado.

A presidente do executivo "apresenta boa evolução do quadro de sigmoidite que a afeta", disse um boletim médico oficial, assinado pelos médicos da unidade presidencial Marcelo Ballesteros e Daniel Fernández.

Cristina Kirchner "continua sendo tratada com antibióticos, dieta especial, repouso e monitoramento na residência presidencial de Olivos" e não deve se movimentar por dez dias, acrescentou o comunicado.

A sigmoidite é uma inflamação ou uma infecção de parte do cólon. Uma fonte médica privada disse que, de acordo com as partes oficiais, o problema de saúde da presidente não é grave.

A presidente, de 61 anos, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos. Em outubro, permaneceu em repouso durante dias por causa de uma faringite e, há um ano, sofreu cirurgia por causa de uma hematoma cerebral.