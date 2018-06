Presidente da Colômbia desiste de prorrogar mandato a seis anos

Santos lançou na sexta-feira a possibilidade de prorrogação dos mandatos presidenciais por mais dois anos, o que implicaria uma reforma constitucional. A Constituição do país permite atualmente aos presidentes buscar a reeleição para um período de quatro anos, o mesmo período para o qual foram eleitos.

A proposta de Santos, que provocou uma tempestade política com diferentes interpretações de sua abrangência, contemplava estender seu mandato a seis anos, eliminar a reeleição presidencial e combinar os mandatos do presidente com os de parlamentares, prefeitos e governadores.

"Como eu sou o primeiro a considerar que o país precisa de iniciativas que nos unam ao invés de nos dividir, considero que seria inconveniente levar ao Congresso neste momento qualquer iniciativa dessa natureza e que se deve deixar tão necessário debate para depois de eleito o próximo governo", disse Santos, em uma carta ao Congresso.

Mas o presidente, um economista educado nos Estados Unidos e na Inglaterra, recusou-se a especificar se deseja tentar a reeleição no pleito de maio de 2014.

A lei colombiana prevê que o presidente em exercício deve anunciar o seu interesse em ser reeleito seis meses antes da votação. Santos, portanto, tem até novembro para fazê-lo.