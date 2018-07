Presidente da Colômbia diz que diálogo com Farc começa em outubro

Em um pronunciamento à nação, Santos acrescentou que nesta nova tentativa de encerrar o conflito não haverá cessar-fogo.

Ele disse também que a Venezuela e o Chile irão dar apoio às negociações de paz do governo colombiano com as Farc.

"Peço paciência e força ao povo colombiano", afirmou Santos. "Não há dúvida de que é hora de virar a página.

Santos busca encerrar as cinco décadas de conflito com os rebeldes, durante o qual dezenas de milhares de pessoas morreram, o comércio de drogas se expandiu e as tensões políticas aumentaram na região.

(Reportagem de Helen Murphy)