Presidente da Colômbia diz que há condições para paz com as Farc As condições estão dadas para que a negociação de paz entre o governo da Colômbia e a guerrilha Farc seja um sucesso, disse na sexta-feira o presidente Juan Manuel Santos, a menos de duas semanas do início, na Noruega, da primeira tentativa de encerrar o conflito armado desde 2002.