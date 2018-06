Presidente da Colômbia é operado com sucesso, diz médico

BOGOTÁ - A intervenção cirúrgica realizada no presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, para a retirada da próstata por causa de um pequeno tumor cancerígeno foi realizada com sucesso nesta quarta-feira, e o presidente se recupera satisfatoriamente, disse o médico responsável pelo procedimento. "O andamento da cirurgia foi sem problema algum... a recuperação está ocorrendo no momento", disse o urologista especializado em oncologia Felipe Gómez.

Apesar de permanecer internado pelos próximos dois dias, Santos, de 61 anos, vai continuar exercendo suas funções presidenciais. A equipe médica recomendou ao presidente não viajar nas próximas três semanas e disse estar otimista quanto à plena recuperação do presidente, que não vai precisar ser submetido a tratamento de quimio ou radioterapia, de acordo com o diagnóstico inicial.