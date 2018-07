Presidente da Colômbia espera acordo de paz com as Farc em 2013

NOVA YORK - O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse na quarta-feira, 27, que está "cautelosamente otimista" sobre as chances de seu governo chegar a um acordo de paz com a guerrilha marxista Farc.

Em Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU, Santos disse que deseja voltar à cidade no ano que vem e anunciar que seu país tinha firmado um acordo de paz para encerrar o prolongado conflito.

As negociações entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão previstas para começar no mês que vêm, na Noruega. Em discurso à Americas Society, Santos disse que espera dizer em 2013 em Nova York que "há um acordo de paz na Colômbia". "Estou otimista, cautelosamente otimista", disse. "Acho que existem condições."

Santos não anunciou um prazo para a conclusão das negociações de paz, mas disse esperar que o processo leve meses, e não anos. "Se tivermos sucesso, imaginem como a Colômbia será", disse. As Farc, que foram fundadas em 1964, sofreram com mortes de importantes líderes e seguidas deserções nos últimos anos. O grupo é financiado pelo tráfico de cocaína e extorsões. As Farc são consideradas uma organização terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia.