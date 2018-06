Presidente da Venezuela se recupera de forma satisfatória, diz ministro

"A recuperação de sua condição geral e de suas condições vitais tem sido lenta, mas progressiva", disse Villegas em rede nacional, acrescentando que o presidente se comunicou com seus familiares mais próximos e enviou um cumprimento ao povo venezuelano.

O mandatário de 58 anos surpreendeu o mundo no sábado passado ao anunciar o retorno do câncer na região pélvica e que voltaria a ser operado em Cuba, onde já havia feito outras três cirurgias e tratamentos com químio e radioterapia.

(Reportagem de Eyanir Chinea e Mario Naranjo)