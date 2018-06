Presidente do Equador aumenta salário mínimo antes de eleição O presidente do Equador, Rafael Correa, anunciou neste sábado um aumento de 9 por cento no salário mínimo para trabalhadores do setor privado em 2013, uma medida que pode ajudar a consolidar sua reeleição em fevereiro. As pesquisas já apontam um cenário favorável a ele.