Presidente paraguaio nega renúncia após processo de impeachment

"Este presidente anuncia que não apresentará renúncia ao seu cargo e que se submete com absoluta obediência à Constituição e às leis ao enfrentar o juízio político com todas as suas consequências", disse Lugo em pronunciamento à nação no palácio de governo.

"Não existe nenhuma causa válida, nem política, nem jurídica, que me faça renunciar a este juramento", acrescentou.

A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria o início de um julgamento político contra Lugo para determinar sua responsabilidade em um confronto entre a polícia e camponeses que deixou 17 mortos.

