Principal matador a serviço de Pablo Escobar é libertado da prisão

Jhon Jairo Velásquez, conhecido pelo apelido 'Popeye', foi solto na terça-feira da prisão de alta segurança de Cómbita, no Estado de Boyacá, depois de completar cerca de três quintos de sua sentença e receber uma redução de pena por estudar e por bom comportamento. Ele deixou a prisão sob um forte aparato de segurança estatal.

Velásquez, de 52 anos, era o principal executor de Escobar durante a época mais sangrenta do infame Cartel de Medellín, que enviava bilhões de dólares de cocaína para os Estados Unidos e a Europa.

O prolífico assassino, que admitiu ter matado centenas de inimigo de Escobar, esteve à frente de cruentas disputas por território e rotas de tráfico com outras gangues, e indiretamente ligado a milhares de assassinatos cometidos por matadores a soldo de Escobar.

Pertencente ao círculo íntimo de Escobar, Velásquez esteve supostamente envolvido em alguns dos mais famosos crimes do cartel – como o assassinato do candidato presidencial Luis Carlos Galán em 1989 e o atentado contra um avião da Avianca no final do mesmo ano, que matou todas as 107 pessoas a bordo.

Durante sua estadia na prisão, Velásquez forneceu provas que ajudaram a prender outros criminosos, incluindo um ex-senador condenado pelo envolvimento na morte de Galán.

Ironicamente, ter sido informante do governo faz Velásquez correr o risco de ser vítima do mesmo tipo de vingança que ele outrora executou em nome de Escobar.