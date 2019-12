Procuradoria acusa policial que atropelou manifestante no Chile

A Procuradoria chilena apresentou neste sábado, 21, acusação contra o cabo Mauricio Carrillo por atropelar um manifestante durante os protestos registrados em Santiago, um dia antes, em meio à crise que abala o Chile. O policial foi identificado como o condutor do veículo que prensou o manifestante contra outro carro, conforme imagens divulgadas pela imprensa local.

O juiz responsável pelo caso determinou a liberdade do réu, que terá de comparecer mensalmente a uma delegacia, e estabeleceu um prazo de 150 dias para a investigação dos fatos.

O magistrado considerou que não era possível inferir "intencionalidade" à atuação do polícia com base nas imagens do atropelamento da vítima identificada como Óscar Pérez, de 20 anos.

O atropelamento aconteceu perto da Plaza Baquedano, na capital Santiago, por volta das 19h de sexta-feira, 20. Alguns manifestantes socorreram imediatamente o jovem, enquanto um grupo revidou contra os carros. Pérez foi levado para uma clínica e, segundo o boletim médico, fraturou a bacia, mas não corre risco de vida.

CHILE: UPDATING Health of young man who was hit at Plaza de la Dignidad yesterday. He got 4 fractures, splitted urethra,and polytrauma. Now with a probe directly to the bladder. Also has a sacrum fracture and knee. He is serious but out of vital risk. pic.twitter.com/JgBa3M1A17 — PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) December 21, 2019