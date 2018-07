Procuradoria colombiana cassa direitos de ex-ministro de Uribe

Andrés Felipe Arias, que chegou a ser cotado para suceder Uribe, é o primeiro político próximo ao ex-presidente a ser punido pela Procuradoria. Outras dez pessoas, entre funcionários e ex-funcionários do governo, também foram atingidas pela cassação.

A medida é independente de uma investigação criminal feita pela Procuradoria Geral, e que pode levar o ex-ministro à prisão.

De acordo com a decisão do procurador-geral Alejandro Ordóñez, Arias concedeu subsídios agrícolas "com omissão de estudos prévios e sem contar com estudos técnicos, financeiros e jurídicos precisos e completos."

O programa de subsídios foi criado para ajudar os camponeses a enfrentarem a internacionalização da economia, mas acabou beneficiando famílias ricas, principalmente no norte do país.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)