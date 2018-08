Queda de ônibus em abismo deixa oito mortos e 40 feridos no Peru

Pelo menos oito passageiros morreram, e pouco mais de 40 ficaram feridos, neste sábado, 11, na queda de um ônibus em um precipício em uma estrada no nordeste do Peru, informou a imprensa local.

O veículo da empresa Leoncio Prado saiu da localidade amazônica de Pucallpa e seguia para Huánuco. Pouco depois da meia-noite, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva perigosa, e o ônibus caiu, dando voltas, 150 metros costa abaixo.

O acidente teria acontecido por "uma falha mecânica e excesso de velocidade", relatou o Canal N de televisão, do local do acidente, citando testemunhas. Policiais, bombeiros e moradores locais participaram do resgate das vítimas, segundo imagens da emissora.

O motorista está entre os mortos, afirmou a agência de notícias estatal Andina, acrescentando que o ônibus ficou destruído.