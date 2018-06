Segundo artefato explosivo é detonado em supermercado no Chile

O segundo dispositivo explodiu na noite de quarta-feira no banheiro de um supermercado, deixando duas pessoas com ferimentos leves, depois que uma explosão semelhante na terça-feira deixou uma mulher com problemas de audição.

O Chile está em alerta desde o ataque da última segunda-feira, quando uma bomba deixada em uma lixeira próxima a uma estação de metrô na capital Santiago deixou 14 feridos. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, e a polícia diz não saber quem está por trás dele.

Os aparatos explosivos detonados em Viña del Mar foram feitos com uma garrafa de plástico, ácido, e papel alumínio, disseram autoridades policiais, acrescentando que as explosões não produziram estilhaços e apenas fizeram barulho.

"Mais uma vez um dispositivo explodiu, desta vez em um banheiro público. Por causa disso, levamos duas pessoas para o hospital para cuidados preventivos, pois mostravam sintomas de perda de audição", disse o policial Rodrigo Loyola. "Nenhum outro ferimento ou dano foi relatado", acrescentou.

A explosão de terça a noite causou leves danos à audição de uma mulher que estava movendo a lata de lixo na qual o artefato havia sido deixado.

(Reportagem de Anthony Esposito e Rosalba O'Brien)