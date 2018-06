Serra: 'Com Fidel, justiça social nem sempre se conciliou com direitos humanos e democracia'

BRASÍLIA - Segundo o ministro das Relações Exteriores, José Serra, Fidel Castro "marcou profundamente a política cubana e o cenário internacional". Em uma nota enviada à imprensa, o chanceler brasileiro declarou que a trajetória do líder cubano "resume os dolorosos conflitos e contradições" do período e que nem sempre o "desenvolvimento e justiça social se conciliaram com o respeito aos direitos humanos e à democracia".

"Entra para a história como uma das lideranças políticas mais emblemáticas do século XX. Não é possível entender a história de nosso continente sem referência a Fidel, suas ideias e ações à frente da revolução cubana e do governo de seu país", disse na nota. Apesar de destacar a importância histórica do líder cubano, o comunicado ressalta que ele nem sempre respeitou alguns valores. "Sua trajetória resume os dolorosos conflitos e contradições de um período histórico conturbado, no qual ideais de desenvolvimento e justiça social nem sempre se conciliaram, em nossa região, com o respeito aos direitos humanos e à democracia", comentou o ministro.

O líder cubano morreu na noite de sexta-feira, 25, aos 90 anos. O corpo será cremado e foi decretado luto oficial de nove dias em todo o país, que deve se encerrar no dia do funeral, em 4 de dezembro.