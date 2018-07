Terremoto atinge norte do Chile, sem registro de danos

SANTIAGO - Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região produtora de cobre no norte do Chile nesta segunda-feira, 20, mas não houve registro imediato de danos às principais minas e, segundo as autoridades, não houve feridos ou um risco de tsunami.

A mineradora estatal Codelco, maior produtora mundial de cobre, disse que suas minas Chuquicamata, Radomiro Tomic e Al Abra estavam operando normalmente após o tremor. A Teck Resources também informou que não houve impacto em sua mina Quebrada Blanca.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto atingiu 88 quilômetros a nordeste da cidade de Calama, próxima às maiores minas do Chile, país que produz cerca de um terço do cobre mundial.

Segundo a Marinha, não existiu alerta de tsunami após o terremoto, e o departamento nacional de emergências disse que não houve registro de danos ou feridos após o terremoto.

Um terremoto de magnitude 8,8 e um tsunami atingiram a região centro-sul do Chile em fevereiro de 2010, destruindo a infraestrutura local e as indústrias, mas deixando intactas as minas localizadas no extremo norte do país.