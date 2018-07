Terremoto de 6,2 atinge Argentina; sem relato de danos

Inicialmente, o Serviço Geológico dos EUA (USGS) havia informado magnitude de 6,0 para o tremor, que teve seu epicentro a 139 quilômetros a nordeste de Salta.

Segundo o USGS, o terremoto foi bastante perto da superfície, com profundidade de 9,5 quilômetros.

Um funcionário da maior mina de cobre do mundo, a Escondida, localizada no norte do vizinho Chile, relatou que os trabalhadores não sentiram o tremor.

(Reportagem de Alejandro Lifschitz)