Terremoto de 6,6 de magnitude atinge zona central do Chile

Um terremoto de 6,6 de magnitude sacudiu o centro do Chile, no sábado à tarde, causando alarde na população, e provocou a oscilação de grandes edifícios na capital, mas vítimas ou danos à infraestrutura não foram relatados.

O terremoto, que causou quedas de energia e saturação das comunicações, ocorreu às 18h33 do horário local, com epicentro a 50 km a nordeste do porto de Valparaíso, a uma profundidade de 32 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O centro sismológico da Universidade do Chile disse que a magnitude do terremoto, que também foi sentido em San Juan e em Mendoza, na Argentina, foi de 6,4.

"Como resultado deste terremoto, há falta de energia parcial. Nenhum dano à infraestrutura e as pessoas", disse Miguel Ortiz, chefe de alerta precoce do Escritório Nacional de Emergência (Onemi), aos jornalistas.

No entanto, devido à sua proximidade com o epicentro, a refinaria Aconcagua da empresa estatal de petróleo ENAP informou a interrupção parcial de algumas plantas que produzem hidrogênio no complexo.