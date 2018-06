Terremoto de magnitude 5,4 balança prédios na Cidade do México

O epicentro do tremor aconteceu no Estado de Guerrero, na costa mexicana no Pacífico, informou o Serviço Geológico dos EUA.

Uma testemunha da Reuters no balneário de Acapulco, a maior cidade de Guerrero, disse que o terremoto foi leve, e que algumas pessoas nem mesmo perceberam o tremor.

O prefeito da Cidade do México, Miguel Angel Mancera, disse que os serviços da cidade estavam operando normalmente após o tremor.

(Reportagem de Dave Graham, Elinor Comlay e Luis Enrique Martinez)