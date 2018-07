Terremoto de magnitude 6,2 atinge norte da Argentina

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o norte da Argentina nesta quinta-feira, informou o Serviço Geológico dos EUA.

O epicentro ocorreu a uma profundidade de 9,5 km e a 139 km da localidade de Salta, na província de Jujuy.

Segundo a mídia argentina, não havia informações sobre vítimas.

O terremoto teve maior impacto em Salta, onde várias casas sofreram danos sem o registro de vítimas até agora. Por precaução as aulas foram suspensas.

Na região norte de Salta, na fronteira com a Bolívia, as telecomunicações estão interrompidas.

Províncias de Jujuy, Tucumán e Santiago del Estero, também sentiram o abalo, sem registro de danos por enquanto.

Um funcionário da maior mina de cobre do mundo, a Escondida, localizada no norte do vizinho Chile, relatou que os trabalhadores não sentiram o tremor.