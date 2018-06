Terremoto de magnitude 6,3 atinge o México; não há feridos

O sismo foi sentido na Cidade do México, onde fez com que as portas e as luminárias se mexessem, segundo testemunhas ouvidas pela Reuters.

O prefeito da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, disse no Twitter que foram esvaziados prédios na capital, mas após uma inspeção não houve registro de danos ou feridos.

"Nós o sentimos com força", disse um porta-voz do serviço de emergências de Veracruz. "Mas até agora não recebemos informações sobre feridos ou danos."

