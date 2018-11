Terremoto de magnitude 6.1 atinge arquipélago colombiano

BOGOTÁ - Um terremoto de magnitude 6.1 atingiu no sábado, 24, o arquipélago de San Andrés, na Colômbia. O abalo aconteceu a menos de 30 quilômetros de profundidade no mar do Caribe e afetou as cidades de Providência e Santa Catalina.

A hipótese de que o terremoto pode causar um tsunami foi descartada pela Unidade Nacional para a Gestão de Riscos e Desastres (UNGRD). Em sua conta no Twitter, a unidade também informou que não há vítimas ou danos estruturais até o momento.

De acuerdo con @sgcol se registró sismo de 6.1 de magnitud y profundidad de 10 km en cercanias del Archipiélago de San Andrés y Providencia. Por ahora NO se reporta ninguna afectación en las islas. Continúa barrido. pic.twitter.com/0rLv4lPdZO — UNGRD (@UNGRD) 25 de novembro de 2018

A ilha do oeste do Caribe, que está a 720 quilômetros de distância da costa colombiana, é um destino turístico popular pelas praias de areia branca.

A área foi alvo de disputa judicial em 2001, quando a Nicarágua entrou com uma ação legal afirmando que a Colômbia não tinha direitos sobre os territórios. Em 2012, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) deu a posse para a Colômbia./ AFP