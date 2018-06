Terremoto sacode Cidade do México mas não provoca danos

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o epicentro do terremoto foi no Estado mexicano de Guerrero, oeste do país, a uma profundidade de 23,9 quilômetros, na região costeira do Pacífico. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.

O USGS inicialmente afirmou que o tremor foi de magnitude 6,8 e que tinha sido mais raso. Um terremoto dessa magnitude pode causar danos aos edifícios, especialmente naqueles com estruturas mal projetadas.

O ministro das Finanças, Luis Videgaray, estava fazendo um discurso no Palácio Nacional na Cidade do México quando o terremoto ocorreu. "Acho que é melhor fazer uma pausa, se não se importam", disse ele, deixando o palco.

Um representante da gigante estatal de petróleo Pemex descartou a possibilidade de qualquer impacto às suas instalações --a maioria delas está localizada longe do epicentro.

"Eu estava trabalhando quando comecei a me sentir enjoado e saímos do escritório", disse o publicitário Andrés Alcocer, de 34 anos, no sul da Cidade do México.

México, Chile e América Central têm sido abalados por uma série de terremotos ao longo do Pacífico nos últimos meses.

Em 1985, um terremoto de magnitude 8,1 matou milhares de pessoas na Cidade do México. Em março de 2012 houve um terremoto de magnitude 7,4, mas não causou grandes danos.

