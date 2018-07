Tiroteio deixa 3 policiais mortos em aeroporto da Cidade do México

Os policiais foram alvejados quando tentavam deter um suspeito no Terminal 2 do aeroporto, segundo nota do Ministério da Segurança. Dois agentes foram mortos no local, e o terceiro ainda chegou a ser levado com vida para um hospital.

Não ficou claro se algum dos suspeitos chegou a ser preso.

A TV mexicana mostrou um corpo caído no chão do que parecia ser uma área pública do aeroporto. Mais de uma dúzia de disparos foram ouvidos, o que levou muita gente a se refugiar na praça de alimentação do movimentado aeroporto, segundo a TV Milenio.

Jorge Gómez, porta-voz do aeroporto, disse à emissora que os pousos e decolagens continuaram normalmente depois do incidente.

A Cidade do México tem taxas de homicídio relativamente baixas em relação ao restante do país, onde 55 mil pessoas foram mortas em incidentes associados ao narcotráfico desde que o presidente Felipe Calderón tomou posse e mobilizou as Forças Armadas para uma "guerra às drogas".

Mas os ataques pouco a pouco têm chegado à capital e as comunidades vizinhas, e mais de 300 homicídios atribuídos ao crime organizado foram registrados no ano passado.

(Reportagem de Mica Rosenberg, Simon Gardner e Veronica Gomez)