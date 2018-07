Trinta e dois corpos são encontrados em cidade mexicana

CIDADE DO MÉXICO - Forças de segurança mexicanas encontraram 32 corpos em diversos locais ao redor de Veracruz, informaram autoridades na quinta-feira, 6, cerca de duas semanas depois de 35 corpos terem sido abandonados em uma rua movimentada na cidade portuária no Atlântico.

Apenas dois dias após o governo mexicano revelar um plano para criar uma lei no Estado de mesmo nome, policiais e fuzileiros navais encontraram os corpos em três áreas separadas da cidade, disse a Marinha em comunicado.

Os corpos estavam em casas ao redor do porto e foram achados quando militares conduziam operações dentro do novo programa "Veracruz segura", informou o comunicado. Vinte corpos foram encontrados em uma casa onde foi feita busca depois seguindo uma pista da Inteligência naval.

Mais de 44 mil pessoas morreram por violência ligada a drogas desde que o presidente Felipe Calderón lançou uma campanha militar para acabar com os poderosos cartéis de drogas do México no final de 2006.

Os assassinatos prejudicaram o apoio ao partido conservador, de Calderón, que enfrenta uma dura batalha para se manter no poder nas eleições presidenciais que devem acontecer em julho de 2012.

Mais cedo na quinta-feira, Calderón disse que não voltaria atrás na luta contra as gangues. "Parte do problema é que não combatemos (as gangues) antes como deveríamos ter feito", afirmou em discurso.

No dia 20 de setembro, 35 corpos foram largados à luz do dia na região de Boca del Rio, em Veracruz. O grupo intitulado "matadores Zeta" assumiu responsabilidade pelo ataque, afirmando ter como alvo uma das mais notórias gangues de drogas do México.