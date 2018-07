Unasul alerta que democracia está ameaçada no Paraguai A União das Nações Sul-Americanas (Unasul) afirmou nesta sexta-feira que a democracia no Paraguai está ameaçada pela falta de garantias no rápido processo de impeachment que o Congresso tramita contra o presidente do país, o socialista Fernando Lugo, que pode ser destituído nesta tarde.