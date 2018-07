Unasul fará reunião na Rio+20 para discutir situação no Paraguai

Os presidentes do Equador, Rafael Corrêa, e da Bolívia, Evo Morales, deverão participar da reunião, prevista para as 14h, informou à Reuters uma fonte da delegação paraguaia.

A assessoria da Presidência da República não confirmou se a presidente Dilma Rousseff participará da reunião. Mais cedo, Dilma mostrou preocupação com a situação, disse uma fonte do Palácio do Planalto à Reuters.

A pressão política sobre Lugo cresceu nas últimas horas com a aprovação pela Câmara dos Deputados de um processo de impeachment sob o argumento de responsabilidade no confronto entre policiais e camponeses que deixou 17 mortos na última sexta-feira.

A Unasul reúne 12 países da América do Sul.

(Reportagem de Hugo Bachega)