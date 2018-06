Venezuela aguarda notícias de Chávez, que pode ser operado nesta 3a

"Eles vão operar hoje", disse uma fonte oficial, que pediu anonimato, em meio a um frenesi de especulação sobre o estado preciso de saúde do líder socialista, de 58 anos.

O presidente venezuelano voltou a Cuba para uma quarta operação desde meados de 2011, depois que uma terceira recorrência de câncer foi descoberta na região pélvica.

Autoridades do governo venezuelano vêm aparecendo na TV estatal para prometer lealdade a Chávez, mas não deram detalhes de sua condição, que é tratada quase como um segredo de Estado.

Chávez nomeou o vice-presidente e ministro das Relações Exteriores, Nicolás Maduro, como sucessor para liderar a sua revolução socialista caso ele esteja incapacitado.

Maduro, de 50 anos, um ex-motorista de ônibus e ativista sindical, não tem o carisma de seu chefe e o talento político, mas representaria a continuidade das políticas caso ele tenha que assumir.

A nomeação de Maduro, no entanto, irritou alguns na oposição da Venezuela, que dizem que os eleitores --e não Chávez-- irão decidir quem o sucederá se uma eleição for realizada no prazo de 30 dias de sua saída do cargo, como manda a Constituição.

"A Venezuela não é uma monarquia com um príncipe como herdeiro", disse o líder de oposição Antonio Ledezma.

Se for realizada uma eleição, o candidato da oposição Henrique Capriles, que perdeu para Chávez em uma eleição presidencial em outubro, mas obteve o recorde de 6,5 milhões de votos para a oposição, poderia ter uma segunda chance de chegar ao poder.

Acredita-se que Chávez está internado no hospital Cimeq, em Havana, segundo algumas fontes políticas em Caracas, embora nenhuma informação oficial sobre a situação seja divulgada a partir de Cuba.

Amigos de Chávez ao redor da região enviaram mensagens de apoio, e o seu colega esquerdista Rafael Correa, presidente do Equador, voou para Cuba na segunda-feira para visitá-lo.

"Nós vimos Chávez e nos encontramos com Raúl e Fidel Castro", escreveu Correa no Twitter. "Chávez está em ótimo humor, isso dá força para todos nós."

Os problemas de saúde de Chávez provocaram um rali nos bônus da Venezuela, dada a preferência de muitos investidores por um governo mais favorável aos negócios em Caracas.

A saga da saúde mais uma vez ofuscou as grandes questões nacionais, tais como as eleições estaduais no domingo, uma desvalorização amplamente esperada da moeda bolívar e uma anistia proposta para presos e inimigos políticos exilados de Chávez.

Maduro, um socialista comprometido que abraçou as visões de Chávez no cenário internacional nos últimos seis anos, indicou que ele seguiria as suas políticas, incluindo o controle pesado do Estado sobre a economia.

"Controles de câmbio têm funcionado bem, e sim podem ser melhorados, vão ser melhorados", disse ele sobre uma questão preocupante para muitos venezuelanos que já consideram uma provável desvalorização do bolívar em torno do Ano Novo.