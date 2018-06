Venezuela envia terceiro carregamento de diesel à Síria

Rafael Ramírez, que também preside a estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), havia dito em março que não se preparava um terceiro envio de combustível à Síria, mas desta vez confirmou que os embarques continuam como parte de um convênio de 20.000 barris por dia assinado em 2010.

"Fizemos alguns fornecimentos à Síria. Estamos dispostos a ajudar. Fizemos três carregamentos, não foi necessário mais", disse Ramírez a jornalistas.

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, que luta contra um câncer desde o ano passado, disse em fevereiro que a Venezuela é livre para escolher seus sócios comerciais e políticos.

A estatal síria Sytrol foi vetada pelos Estados Unidos e a União Europeia.

A Síria vive há 14 meses um confronto entre forças do governo e manifestantes que tentam acabar com o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Chávez e Assad são aliados políticos e intensificaram o intercâmbio comercial nos últimos anos.