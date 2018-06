Venezuela pede ajuda a número 2 do Vaticano para mediar crise O governo da Venezuela convidou formalmente nesta quarta-feira o cardeal Pietro Parolin, considerado o número dois na hierarquia do Vaticano, para mediar as conversas com a oposição, na esperança de conter a violência que já matou dezenas de pessoas nos piores no país distúrbios em uma década.