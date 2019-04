Venezuela sofre novo apagão

CARACAS - Caracas e extensas regiões da Venezuela ficaram novamente sem energia na noite dessa terça-feira, 9, horário local (madrugada desta quarta-feira, horário de Brasília). A nova falha na transmissão de energia acontece às vésperas de novos protestos convocados pelo opositor e autoproclamado presidente do país, Juan Guaidó.

O apagão ocorreu às 23h20, horário local (3h20 no horário de Brasília). Ele afeta Caracas e ao menos 18 estados do país. As pessoas na capital gritavam e batiam panelas.

Nem o governo, nem a estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ofereceram explicações sobre as causas ou o alcance da nova falha de energia.

Este é o mais recente episódio de uma sequência de apagões a nível nacional que afetam a Venezuela desde março deste ano. O governo de Nicolás Maduro afirma que as falhas são causadas por ataques cibernéticos coordenados pelos Estados Unidos. Já a oposição, liderada por Juan Guaidó, acusa a falta de manutenção e investimentos como a responsável pelas falhas.