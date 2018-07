Venezuela suspende cúpula devido à saúde de Chávez, dizem fontes

CARACAS - A Venezuela suspendeu uma cúpula regional planejada para 5 e 6 de julho para permitir a recuperação mais longa que o esperado do presidente do país, Hugo Chávez, operado recentemente em Cuba, disseram duas fontes diplomáticas na América Latina nesta quarta-feira, 29.

Veja também:

Após cirurgia, TV cubana mostra Hugo Chávez disposto

Análise: Ausência deixa situação e oposição sem rumo

Depois da cirurgia realizada no início do mês, Chávez esperava voltar à Venezuela a tempo de participar do evento programado na ilha Margarita, coincidindo com a comemoração do bicentenário da independência venezuelana da Espanha.

Vários chefes de Estado latino-americanos confirmaram presença no primeiro encontro de um novo grupo chamado Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

"A Venezuela cancelou a cúpula", disse uma fonte diplomática brasileira à Reuters. Outra fonte na capital da Venezuela, Caracas, confirmou.

O cancelamento do encontro é um golpe para Chávez, que gosta de chamar a atenção em cúpulas e estava planejando uma grande festa nacional, com chefes de Estado, para comemorar a independência.